Сказки народов мира

00:17
ans_01_Английские сказки
21:47
ans_02_Сиротка и хромой пастушок
13:53
ans_03_Дети короля Эйлпа
36:31
ans_04_Джек - истребитель великанов
40:56
ans_05_Пирог короля
10:30
ans_06_Чернокнижник
15:17
ans_07_Пещера короля Артура
21:59
ans_08_Джек и бобовый росток
27:28
ans_09_Принц Вишнёвый цвет
14:37
ans_10_Лэмтонский змей
08:29
ans_12_Серебряный кубок фей
13:47
ans_13_Джек и колдунья
10:27
ans_14_Мистер Виноградина
06:58
ans_15_Няня для бесёнка
24:08
ans_16_Орёл в голубином гнезде
06:21
ans_17_Про старушку и поросёнка
14:04
ans_18_Том - мальчик-с-пальчик
06:14
ans_19_Томми и мистер Майка
13:58
ans_20_Трёхголовый великан
25:44
ans_21_Джек и золотая табакерка
10:51
ans_22_Тростниковая шапка
22:19
ans_23_Джип и ведьма из Уолгрейва
05:35
ans_24_Как портной с лордом поспорил
13:04
ans_25_Три головы из колодца
12:31
ans_26_Чёрный бык и королевская дочь
05:59
ans_27_Как Джек счастье искал
09:26
ans_28_Как появились колокольчики
11:44
ans_29_Страшный дракон скалы Спиндлстон
19:55
ans_30_Королевская награда
10:49
ans_31_Волшебная дубинка
07:13
ans_33_Бедный портняжка
14:29
ans_34_Малышка Том и великан Денбрас
07:09
ans_35_Волшебная арфа
10:37
ans_36_Три медведя и воришка
15:43
ans_37_Крошка Мэтти и король
20:12
ans_38_Дик и его кошка
08:33
ans_39_Три поросёнка
09:59
ans_41_Кэт-щелкунчик
09:00
ans_42_Принц-голубок
13:44
ans_48_Ничто-ничего
20:34
ans_49_Кожаный мешок
08:10
ans_50_Крошка брауни
13:38
ans_51_Черри из Зеннора
05:33
ans_52_Чудесный рог
06:25
ans_54_Ученик чародея
08:30
ans_55_Глупые головы
21:37
ans_56_Три верных пса
06:04
ans_57_Два сапога-пара
00:16
ars_01_Армянские сказки
10:11
ars_06_Счастье бедняка
26:18
ars_07_Красавица без рук
11:39
ars_08_Красавица и охотник
08:44
ars_09_Волшебная рыба
11:21
ars_10_Меч храбреца
16:41
ars_11_Брат и сестра
17:28
ars_12_Царская дочь
30:11
ars_14_Пядь родной земли
1:25:35
ars_15_Царевич-змей
13:38
ars_16_Влюблённый пастух
09:17
ars_17_Судья и купцы
07:32
ars_19_Разум и сердце
14:18
ars_20_Райский цветок
30:37
ars_22_Волшебная шкура
43:09
ars_23_Царевич-свинопас
1:05:31
ars_25_Птица правды
26:34
ars_26_Невидимый мурза
15:43
ars_27_Охотник и змеиный царь
15:02
ars_28_Сыновья патриарха
09:51
ars_30_Царевна-лентяйка
20:08
ars_31_Волшебный кинжал
23:39
ars_32_Толкователь снов
28:08
ars_33_Чудесная свирель
38:35
ars_34_Огненный конь
21:04
ars_35_Сказка об Азаран-Блбуле, тысячеголосном соловье
00:14
bls_01_Белорусские сказки
1:04:27
bls_02_Наследство
09:01
bls_06_Принцесса и разбойники
13:11
bls_07_Сказка о Змее
09:47
bls_08_Иванко-медведко
08:54
bls_11_Волшебная сила
17:27
bls_12_Из рога всего много
30:15
bls_13_Иван-дурак и лукавая королевна
50:20
bls_20_Как Иван Дарган Кощея победил
09:19
bls_22_Говорун и Побасенка
30:59
bls_23_Василий-пепелышка
40:23
bls_26_Трём - сын безымянный
11:00
bls_27_Андрей всех мудрей
08:34
bls_28_Богатырь Фома - широкая борода
21:30
bls_31_Братья-богатыри
09:27
bls_32_Иванка-простачок
11:28
bls_33_Василь и трёхглавый змей
08:26
bls_34_Царевна в подземном царстве
16:51
bls_35_Фёдор-разумник и богатыри
36:24
bls_36_Иван-утренник
06:40
bls_37_Синяя свита наизнанку сшита
05:12
bls_38_Богатырь Дёма
36:27
bls_39_Иван Быкович
00:23
kts_01_Китайские сказки
26:51
kts_02_Сказка о первом сказочнике
30:05
kts_03_Дай-фу - приносящий счастье
25:26
kts_04_Свирепый тигр и хитрый У
18:23
kts_05_Гора тысячи сокровищ
07:13
kts_06_Как тигр кап-капа испугался
18:41
kts_07_Волшебная картина
08:57
kts_08_Про сосну, черепаху и тигра
17:34
kts_09_Небесная река
12:23
kts_10_Волшебная свирель
27:39
kts_11_Девушка-пион
18:42
kts_12_Птица Чжаогу
16:03
kts_13_Как юноша любимую искал
19:35
kts_14_Женщина-лисица
10:58
kts_15_Как собака с кошкой враждовать стали
22:27
kts_16_Жёны в зеркале
17:16
kts_18_Верное сердце
21:57
kts_20_Сказка про хитрого У-гэна и верного Ши-е
30:43
kts_21_Волшебная кисть
22:48
kts_24_Волопас и ткачиха
05:58
kts_25_Волшебный чан
14:51
kts_26_Женьшень-оборотень
24:33
kts_27_Золотая птичка и дух дерева
23:19
kts_28_Лис-оборотень
21:37
kts_29_Небесный барабан
23:00
kts_30_Отворитесь, ворота каменные
27:58
kts_31_Портрет девушки из дворца
10:24
kts_32_Птички-неразлучницы
23:14
kts_34_Сад нефритовой феи
07:46
kts_35_Финиковая косточка
05:31
kts_37_Семейная драгоценность
10:55
kts_38_Семеро братьев
16:15
kts_39_Сказание о Мэн Цзян-нюй
16:39
kts_40_Сказка о младшем брате
20:24
kts_41_Шляпа, которая по небу летала
23:50
kts_42_Удивительные приключения мастеров
19:33
kts_43_Блеск золота
11:50
kts_44_Горы бессмертия
10:01
kts_45_Девушка и колокол
10:36
kts_46_Золотой остров
09:18
kts_47_Обезьяна и черепаха
08:24
kts_49_Одеяло и зонтик
08:35
kts_50_Продавец груш
07:22
kts_51_Свадьба дракона
14:10
kts_52_Сто тысяч стрел
06:34
kts_55_Цзун-бесконечный день
07:44
kts_56_Чудесное лекарство
00:25
prs_01_Персидские сказки
43:59
prs_02_Принц Персии
33:30
prs_03_Девушка-померанец
25:07
prs_06_Мугул-Дохтар
22:06
prs_07_Подарок Аллаха
14:51
prs_08_Волшебное перо
23:09
prs_09_Падишах и башмачник
26:09
prs_10_Биби Мехрнегар и дэвы
10:15
prs_11_Перстень Сулеймана
13:11
prs_12_Джастик из горошенки
17:04
prs_13_Персидская роза
21:25
prs_14_Камень терпения
18:57
prs_16_Шах и визирь
18:26
prs_17_Исфаханец и гуль
30:54
prs_18_Птица счастья
31:42
prs_21_Принцесса-барашек
20:49
prs_23_Персидская кошка
1:09:31
prs_24_Сын Востока и дочь Запада
27:27
prs_26_Волшебная газель
12:15
prs_27_Камала и Шафанун
16:19
prs_28_Дервиш-колдун
45:15
prs_29_Волшебная баня
27:47
prs_30_Тётушка-лягушка
1:07:12
prs_31_Принцесса Китая
42:32
prs_32_Сын охотника и дочь царя пери
17:33
prs_33_Кровожадный волк и хитрая лиса
28:55
prs_34_Сказка о шахзаде Исмаиле и Араб-Занги
29:48
prs_35_Сыновья портного и коза-обманщица
20:54
prs_36_Бу-Али и колдовство
20:19
prs_37_Рассказ о беспечальном и беззаботном
41:55
prs_38_Смеющаяся роза и плачущая жемчужина
00:16
rus_01_Русские сказки
21:02
rus_02_Иван-Царевич и Серый Волк
50:39
rus_03_Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что
24:06
rus_04_Морской царь и Василиса Премудрая
40:40
rus_05_Сказка о молодильных яблоках и живой воде
28:42
rus_06_Марья Моревна
38:04
rus_07_Волшебное кольцо
20:02
rus_08_Заколдованая королевна
13:07
rus_10_Семь Симеонов
15:33
rus_11_Елена Премудрая
15:29
rus_12_По щучьему веленью
23:09
rus_13_Финист - Ясный Сокол
09:52
rus_14_Сестрица Алёнушка, братец Иванушка
13:25
rus_15_Царевна-лягушка
20:41
rus_16_Волшебный конь
12:30
rus_17_Жар-птица и Василиса-царевна
19:29
rus_20_Кащей Бессмертный
09:34
rus_21_По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре
13:33
rus_23_Золотая рыбка
09:30
rus_25_Крошечка-Хаврошечка
11:20
rus_26_Царевна Несмеяна
27:57
rus_28_Василиса Прекрасная
19:02
rus_29_Сказка про Илью Муромца и Соловья-разбойника
23:00
rus_30_Летучий корабль
05:56
rus_31_Никита Кожемяка
24:05
rus_32_Иван - крестьянский сын и Чудо-Юдо
14:12
rus_33_Иван-Царевич и железный волк
14:00
rus_34_Лягушка-путешественница
1:21:40
rus_35_Аленький цветочек
00:16
sol_01_Сказки острова Ланка
13:28
sol_02_Лучезарный остров
16:28
sol_04_Принц Виджайя
11:54
sol_05_Потомки праотца льва
13:46
sol_06_Сказка о золотом лотосе
09:01
sol_07_Дочь магараджи
10:02
sol_08_Перстень магараджи
16:40
sol_09_Царственная цветочница
18:42
sol_10_Четыре совета
15:37
sol_11_Царь Гонда в подземном царстве
11:25
sol_12_Купец и царь
06:23
sol_13_Три здоровых лапы
09:22
sol_14_Сказка о мёртвом слоне
06:15
sol_15_Мудрая собака
04:59
sol_16_Тринадцатый слон
10:17
sol_17_Как шакал спас принца
04:41
sol_19_Отчего кобра не терпит палангу
09:37
sol_20_Погонщик слонов и страшный ракшас
05:16
sol_21_Крокодильи слёзы
16:26
sol_23_Раджа и обезьяна
06:15
sol_24_Глупый раджа
12:23
sol_26_Сказка о двух братьях
18:13
sol_27_Счастливая звезда
07:12
sol_28_Находчивая жена
07:31
sol_29_Сказка о дружбе
15:09
sol_30_Царевна из пещеры
30:35
sol_31_О царевне, красивой и мудрой
25:44
sol_32_Чудесный подарок
09:12
sol_33_Невеста, сотканная из лунного света
24:12
sol_34_Царевич - черепаха
21:53
sol_35_Птица молодости
17:48
sol_36_Седьмая принцесса
16:39
sol_37_Разбойник и царь
00:17
ssa_01_Сказки сельвы
43:37
ssa_03_Возвращение Анаконды
14:45
ssa_04_Ленивая пчела
20:06
ssa_05_Война крокодилов
13:25
ssa_06_Плешивый попугай
13:41
ssa_07_Царица ягуаров
25:27
ssa_08_Пернатый олень
25:42
ssa_09_Золоторогий бык
11:12
ssa_11_Гигантская черепаха
18:21
ssa_12_Волшебная сила
07:43
ssa_13_Хитрая обезьяна
13:24
ssa_17_Лунная кровь
10:01
ssa_19_Чулки фламинго
09:37
ssa_20_Скорпион и Кибунго
27:30
ssa_23_Переправа через Ябебири
12:16
ssa_25_Смерть человека
10:28
ssa_27_Однорогий дьявол
Сказки эллинов.Мифы Древней Греции
00:21
mdg_01_Сказки эллинов
23:11
mdg_02_Подвиги Геракла. Детство Геракла
14:06
mdg_03_Подвиги Геракла. Юность Геракла
18:04
mdg_04_Подвиги Геракла. Первый подвиг Геракла
11:28
mdg_05_Подвиги Геракла. Второй подвиг Геракла
14:22
mdg_06_Подвиги Геракла. Третий подвиг Геракла
18:50
mdg_07_Подвиги Геракла. Четвертый подвиг Геракла
12:31
mdg_08_Подвиги Геракла. Пятый подвиг Геракла
11:57
mdg_09_Подвиги Геракла. Шестой подвиг Геракла
08:16
mdg_10_Подвиги Геракла. Седьмой подвиг Геракла
09:22
mdg_11_Подвиги Геракла. Восьмой подвиг Геракла
09:41
mdg_12_Подвиги Геракла. Девятый подвиг Геракла
10:04
mdg_13_Подвиги Геракла. Десятый подвиг Геракла
13:42
mdg_14_Подвиги Геракла. Одиннадцатый подвиг Геракла
14:26
mdg_15_Подвиги Геракла. Двенадцатый подвиг Геракла
20:00
mdg_16_Язон и аргонавты. Золотое руно
44:50
mdg_17_Язон и аргонавты. Аргонавты
22:18
mdg_18_Язон и аргонавты. На берегах Колхиды
17:30
mdg_19_Язон и аргонавты. Похищение золотого руна
16:42
mdg_20_Язон и аргонавты. Язон и Медея
15:23
mdg_21_Язон и аргонавты. Изгнание Язона
27:24
mdg_22_Странствия Одиссея. Падение Трои
26:37
mdg_23_Странствия Одиссея. В пещере Циклопа
14:10
mdg_24_Странствия Одиссея. Дар повелителя ветров
21:17
mdg_25_Странствия Одиссея. Волшебный остров Эя
17:21
mdg_26_Странствия Одиссея. Обитель мертвых
16:23
mdg_27_Странствия Одиссея. Остров сирен
28:16
mdg_28_Странствия Одиссея. Быки Гелиоса
18:43
mdg_29_Странствия Одиссея. Гнев Посейдона
20:18
mdg_30_Странствия Одиссея. Во дворце Алкеноя
19:17
mdg_31_Странствия Одиссея. Возвращение на Итаку
16:12
mdg_32_Странствия Одиссея. Женихи Пенелопы
30:07
mdg_33_Странствия Одиссея. Месть Одиссея
12:05
mdg_34_Странствия Одиссея. Новые странствия
38:46
mdg_35_Подвиги Персея
00:17
tts_01_Татарские сказки
20:25
tts_02_Сылу-краса - серебряная коса
21:48
tts_03_Три волшебных пёрышка
23:49
tts_05_Сказка о шайтане и его дочери
32:38
tts_06_Толкователь сновидений
11:51
tts_07_Жадность и щедрость
19:39
tts_08_Джигит и хитрый бай
34:21
tts_10_Алмай-батыр и Сандугач
06:06
tts_11_Рогатый падишах
25:57
tts_12_Сорок братьев
09:11
tts_15_Находчивый Гульназек
57:46
tts_19_Золотая птица
30:34
tts_21_Рубашка из цветов
53:20
tts_23_Голуби-чародеи
38:18
tts_26_Джигит и служанка
10:17
tts_28_Когда кукушка закукует
30:44
tts_29_Турай-батыр и хан подземного царства
08:13
tts_30_Победитель дивов
32:34
tts_31_Сказка о жене падишаха и Алтынчеч
41:51
tts_32_Одиннадцатый сын Ахмет
16:43
tts_33_Девять Тукылдыков и один Мимылдык
46:11
tts_34_Сказка о младшем принце и белом волке
00:22
uks_01_Украинские сказки
39:27
uks_04_Про богатыря Сверхдуба
21:03
uks_05_Золотая черевичка
21:26
uks_07_Мужик болтанский, богатырь бусурманский
22:22
uks_08_Богатырь Дымко и богатырь Андрушко
17:43
uks_09_Про бедного парубка и царевну
39:34
uks_11_Брат Иванко и сестра Марьянка
31:39
uks_12_Чёрт-змей и запроданные дети
09:06
uks_13_Парубок и сундук-самолет
10:52
uks_14_Жена с крыльями
24:40
uks_16_Про боготыря Буха Копытовича
20:33
uks_17_Три брата и многоглавые змеи
10:23
uks_18_Волк и святой Юрий
18:23
uks_19_Холод, Голод и Засуха
15:59
uks_20_Костынин сын
06:48
uks_21_Как чобанёнок на царевне женился
23:02
uks_23_Летучий корабль
30:58
uks_24_Иван Иванович
15:20
uks_25_Стрелец-молодец
18:14
uks_26_Волшебный горшочек
42:28
uks_27_Волшебная рубашка
18:16
uks_28_Дедова дочка и золотая яблонька
09:56
uks_29_О царевне, которая смеялась золотом, а плакала серебром
00:14
frs_01_Французские сказки
46:20
frs_02_Красавица и чудовище
39:08
frs_03_Король Англии и его крестник
19:31
frs_04_Барбовер Зеленая Борода
15:32
frs_05_Принц и конь Байяр
08:08
frs_06_Пастух и королевская дочь
33:36
frs_07_Принцесса Тронколен
21:44
frs_08_Жан - Кривая Ступня
30:50
frs_09_Людуэн и птица Дрейден
13:44
frs_10_Птица, которая вещала правду
14:55
frs_11_Сказка о ловком пастушке
07:31
frs_12_Ночь четырех ненастий
14:16
frs_13_Принц и дочь людоеда
10:50
frs_14_Маленькие человечки
11:59
frs_15_Принцесса Дангобер
16:01
frs_16_Королевский баран
13:41
frs_17_Сказка о Синей Бороде
29:16
frs_18_Голубой хохолок
15:50
frs_19_Куртийон-Куртийет
20:46
frs_20_Испанская принцесса
15:33
frs_21_Принцесса-мышка
40:00
frs_22_Кошенар и Тюркен
14:54
frs_23_Ясная заря с золотыми волосами
30:06
frs_25_Принцесса Тройоль
22:04
frs_27_Грейс и Дерек
23:25
frs_28_Принцесса-кошка
35:52
frs_30_Зелёная змея
1:02:51
frs_31_Сила пощечин
1:06:06
frs_32_Голубая птица
1:09:56
frs_33_Ивон и Финетта
22:17
frs_34_Золотой драгун
21:43
frs_35_Замок дьявола
26:26
frs_40_Король-ворон
05:49
frs_42_Тринадцать мух
11:03
frs_43_Тайна Белого волка
00:23
jps_01_Японские сказки
1:34:50
jps_02_Золотая гора
17:20
jps_03_Воробышек без язычка
20:12
jps_04_Царство обезьян
12:56
jps_05_Гомбэй-птицелов
34:48
jps_06_Брат и сестра
21:26
jps_07_Чародей поневоле
12:24
jps_08_Три связки соломы
13:27
jps_09_Земляника под снегом
17:47
jps_10_Бамбук до самого неба
13:34
jps_11_Незадачливый ротозей
26:51
jps_12_Флейтист Санта
08:21
jps_13_Мышиное сумо
15:34
jps_14_Старикам ума не занимать
17:00
jps_18_Остров людоедов
09:21
jps_20_Страна дураков
16:42
jps_22_Огневой Таро
14:54
jps_23_Плотник и демон Онироку
07:04
jps_25_Енот-оборотень
32:24
jps_26_Сражение обезьяны с крабом
08:12
jps_27_Корабль-призрак
21:28
jps_29_Медуза и обезьяна
11:24
jps_30_Два старика и бесы
17:21
jps_31_Слуга дракона
27:02
jps_33_Волшебный оби
18:04
jps_34_Рыбак Урасима
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