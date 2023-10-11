Сказки народов мира

Время звучания: 163:35:35 Добавлена: 8 октября 2023

Сказки из разных уголков мира - это произведения, созданные различными народами специально для детей. Они придают полноту миру ребенка, наполняя его удивительными приключениями, яркими персонажами и уникальной мудростью народа. В этих рассказах дети найдут множество увлекательных историй, которые разовьют их воображение, пробудят интерес к разнообразию мира и внушат желание исследовать новые места. Сказки из разных культур также помогут понять народные традиции и поощрят толерантное отношение к поступкам других людей.



Содержание:

01. Английские сказки.

02. Армянские сказки.

03. Белорусские сказки.

04. Китайские сказки.

05. Персидские сказки.

06. Русские сказки.

07. Сказки острова Ланка.

08. Сказки сельвы. Анаконда.

09. Сказки эллинов. Мифы Древней Греции.

10. Татарские сказки.

11. Украинские сказки.

12. Французские сказки.

13. Японские сказки.