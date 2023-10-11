Сказки народов мира

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Английские сказки
00:17
ans_01_Английские сказки
21:47
ans_02_Сиротка и хромой пастушок
13:53
ans_03_Дети короля Эйлпа
36:31
ans_04_Джек - истребитель великанов
40:56
ans_05_Пирог короля
10:30
ans_06_Чернокнижник
15:17
ans_07_Пещера короля Артура
21:59
ans_08_Джек и бобовый росток
27:28
ans_09_Принц Вишнёвый цвет
14:37
ans_10_Лэмтонский змей
13:41
ans_11_Вещий сон
08:29
ans_12_Серебряный кубок фей
13:47
ans_13_Джек и колдунья
10:27
ans_14_Мистер Виноградина
06:58
ans_15_Няня для бесёнка
24:08
ans_16_Орёл в голубином гнезде
06:21
ans_17_Про старушку и поросёнка
14:04
ans_18_Том - мальчик-с-пальчик
06:14
ans_19_Томми и мистер Майка
13:58
ans_20_Трёхголовый великан
25:44
ans_21_Джек и золотая табакерка
10:51
ans_22_Тростниковая шапка
22:19
ans_23_Джип и ведьма из Уолгрейва
05:35
ans_24_Как портной с лордом поспорил
13:04
ans_25_Три головы из колодца
12:31
ans_26_Чёрный бык и королевская дочь
05:59
ans_27_Как Джек счастье искал
09:26
ans_28_Как появились колокольчики
11:44
ans_29_Страшный дракон скалы Спиндлстон
19:55
ans_30_Королевская награда
10:49
ans_31_Волшебная дубинка
05:41
ans_32_Джек-лентяй
07:13
ans_33_Бедный портняжка
14:29
ans_34_Малышка Том и великан Денбрас
07:09
ans_35_Волшебная арфа
10:37
ans_36_Три медведя и воришка
15:43
ans_37_Крошка Мэтти и король
20:12
ans_38_Дик и его кошка
08:33
ans_39_Три поросёнка
08:35
ans_40_Фея-жена
09:59
ans_41_Кэт-щелкунчик
09:00
ans_42_Принц-голубок
14:09
ans_43_Простачок
10:11
ans_44_Розмари
16:15
ans_45_Тень
11:46
ans_46_Молли-Ваппи
21:36
ans_47_Моховушка
13:44
ans_48_Ничто-ничего
20:34
ans_49_Кожаный мешок
08:10
ans_50_Крошка брауни
13:38
ans_51_Черри из Зеннора
05:33
ans_52_Чудесный рог
07:03
ans_53_Я сам
06:25
ans_54_Ученик чародея
08:30
ans_55_Глупые головы
21:37
ans_56_Три верных пса
06:04
ans_57_Два сапога-пара
Армянские сказки
00:16
ars_01_Армянские сказки
1:34:57
ars_02_Анаит
18:54
ars_03_Айцатур
19:02
ars_04_Вишап
30:14
ars_05_Сын львицы
10:11
ars_06_Счастье бедняка
26:18
ars_07_Красавица без рук
11:39
ars_08_Красавица и охотник
08:44
ars_09_Волшебная рыба
11:21
ars_10_Меч храбреца
16:41
ars_11_Брат и сестра
17:28
ars_12_Царская дочь
10:36
ars_13_Три желания
30:11
ars_14_Пядь родной земли
1:25:35
ars_15_Царевич-змей
13:38
ars_16_Влюблённый пастух
09:17
ars_17_Судья и купцы
13:30
ars_18_Любовь
07:32
ars_19_Разум и сердце
14:18
ars_20_Райский цветок
29:04
ars_21_Розочка
30:37
ars_22_Волшебная шкура
43:09
ars_23_Царевич-свинопас
11:24
ars_24_Душа
1:05:31
ars_25_Птица правды
26:34
ars_26_Невидимый мурза
15:43
ars_27_Охотник и змеиный царь
15:02
ars_28_Сыновья патриарха
21:30
ars_29_Художник
09:51
ars_30_Царевна-лентяйка
20:08
ars_31_Волшебный кинжал
23:39
ars_32_Толкователь снов
28:08
ars_33_Чудесная свирель
38:35
ars_34_Огненный конь
21:04
ars_35_Сказка об Азаран-Блбуле, тысячеголосном соловье
Белорусские сказки
00:14
bls_01_Белорусские сказки
1:04:27
bls_02_Наследство
08:24
bls_03_Диво
25:35
bls_04_Норка-зверь
27:57
bls_05_Любовь
09:01
bls_06_Принцесса и разбойники
13:11
bls_07_Сказка о Змее
09:47
bls_08_Иванко-медведко
35:33
bls_09_Разумница
16:10
bls_10_Дра-птаха
08:54
bls_11_Волшебная сила
17:27
bls_12_Из рога всего много
30:15
bls_13_Иван-дурак и лукавая королевна
13:36
bls_14_Сестрица
19:33
bls_15_Собачёныш
15:30
bls_16_Медный дед
30:20
bls_17_Мудрая жена
44:12
bls_18_Мал-малышок
12:00
bls_19_Рога
50:20
bls_20_Как Иван Дарган Кощея победил
52:44
bls_21_Вдовий сын
09:19
bls_22_Говорун и Побасенка
30:59
bls_23_Василий-пепелышка
37:20
bls_24_Сын леса
34:12
bls_25_Коваль
40:23
bls_26_Трём - сын безымянный
11:00
bls_27_Андрей всех мудрей
08:34
bls_28_Богатырь Фома - широкая борода
14:29
bls_29_Черемшинка
10:55
bls_30_Бортник
21:30
bls_31_Братья-богатыри
09:27
bls_32_Иванка-простачок
11:28
bls_33_Василь и трёхглавый змей
08:26
bls_34_Царевна в подземном царстве
16:51
bls_35_Фёдор-разумник и богатыри
36:24
bls_36_Иван-утренник
06:40
bls_37_Синяя свита наизнанку сшита
05:12
bls_38_Богатырь Дёма
36:27
bls_39_Иван Быкович
Китайские сказки
00:23
kts_01_Китайские сказки
26:51
kts_02_Сказка о первом сказочнике
30:05
kts_03_Дай-фу - приносящий счастье
25:26
kts_04_Свирепый тигр и хитрый У
18:23
kts_05_Гора тысячи сокровищ
07:13
kts_06_Как тигр кап-капа испугался
18:41
kts_07_Волшебная картина
08:57
kts_08_Про сосну, черепаху и тигра
17:34
kts_09_Небесная река
12:23
kts_10_Волшебная свирель
27:39
kts_11_Девушка-пион
18:42
kts_12_Птица Чжаогу
16:03
kts_13_Как юноша любимую искал
19:35
kts_14_Женщина-лисица
10:58
kts_15_Как собака с кошкой враждовать стали
22:27
kts_16_Жёны в зеркале
16:03
kts_17_Девица-карп
17:16
kts_18_Верное сердце
18:05
kts_19_Жених-змей
21:57
kts_20_Сказка про хитрого У-гэна и верного Ши-е
30:43
kts_21_Волшебная кисть
18:08
kts_22_Мимоза
06:31
kts_23_Подарок
22:48
kts_24_Волопас и ткачиха
05:58
kts_25_Волшебный чан
14:51
kts_26_Женьшень-оборотень
24:33
kts_27_Золотая птичка и дух дерева
23:19
kts_28_Лис-оборотень
21:37
kts_29_Небесный барабан
23:00
kts_30_Отворитесь, ворота каменные
27:58
kts_31_Портрет девушки из дворца
10:24
kts_32_Птички-неразлучницы
25:39
kts_33_Пять сестёр
23:14
kts_34_Сад нефритовой феи
07:46
kts_35_Финиковая косточка
35:26
kts_36_Царь-удав
05:31
kts_37_Семейная драгоценность
10:55
kts_38_Семеро братьев
16:15
kts_39_Сказание о Мэн Цзян-нюй
16:39
kts_40_Сказка о младшем брате
20:24
kts_41_Шляпа, которая по небу летала
23:50
kts_42_Удивительные приключения мастеров
19:33
kts_43_Блеск золота
11:50
kts_44_Горы бессмертия
10:01
kts_45_Девушка и колокол
10:36
kts_46_Золотой остров
09:18
kts_47_Обезьяна и черепаха
06:26
kts_48_Обманщик
08:24
kts_49_Одеяло и зонтик
08:35
kts_50_Продавец груш
07:22
kts_51_Свадьба дракона
14:10
kts_52_Сто тысяч стрел
10:38
kts_53_Фея цветов
20:14
kts_54_Хуан Сяо
06:34
kts_55_Цзун-бесконечный день
07:44
kts_56_Чудесное лекарство
Персидские сказки
00:25
prs_01_Персидские сказки
43:59
prs_02_Принц Персии
33:30
prs_03_Девушка-померанец
21:40
prs_04_Душенька
15:43
prs_05_Куцый шакал
25:07
prs_06_Мугул-Дохтар
22:06
prs_07_Подарок Аллаха
14:51
prs_08_Волшебное перо
23:09
prs_09_Падишах и башмачник
26:09
prs_10_Биби Мехрнегар и дэвы
10:15
prs_11_Перстень Сулеймана
13:11
prs_12_Джастик из горошенки
17:04
prs_13_Персидская роза
21:25
prs_14_Камень терпения
19:54
prs_15_Бу-Али
18:57
prs_16_Шах и визирь
18:26
prs_17_Исфаханец и гуль
30:54
prs_18_Птица счастья
35:38
prs_19_Сакине
21:08
prs_20_Гадальщик
31:42
prs_21_Принцесса-барашек
16:58
prs_22_Звёздочка
20:49
prs_23_Персидская кошка
1:09:31
prs_24_Сын Востока и дочь Запада
21:15
prs_25_Дикая роза
27:27
prs_26_Волшебная газель
12:15
prs_27_Камала и Шафанун
16:19
prs_28_Дервиш-колдун
45:15
prs_29_Волшебная баня
27:47
prs_30_Тётушка-лягушка
1:07:12
prs_31_Принцесса Китая
42:32
prs_32_Сын охотника и дочь царя пери
17:33
prs_33_Кровожадный волк и хитрая лиса
28:55
prs_34_Сказка о шахзаде Исмаиле и Араб-Занги
29:48
prs_35_Сыновья портного и коза-обманщица
20:54
prs_36_Бу-Али и колдовство
20:19
prs_37_Рассказ о беспечальном и беззаботном
41:55
prs_38_Смеющаяся роза и плачущая жемчужина
Русские сказки
00:16
rus_01_Русские сказки
21:02
rus_02_Иван-Царевич и Серый Волк
50:39
rus_03_Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что
24:06
rus_04_Морской царь и Василиса Премудрая
40:40
rus_05_Сказка о молодильных яблоках и живой воде
28:42
rus_06_Марья Моревна
38:04
rus_07_Волшебное кольцо
20:02
rus_08_Заколдованая королевна
24:05
rus_09_Вещий сон
13:07
rus_10_Семь Симеонов
15:33
rus_11_Елена Премудрая
15:29
rus_12_По щучьему веленью
23:09
rus_13_Финист - Ясный Сокол
09:52
rus_14_Сестрица Алёнушка, братец Иванушка
13:25
rus_15_Царевна-лягушка
20:41
rus_16_Волшебный конь
12:30
rus_17_Жар-птица и Василиса-царевна
07:24
rus_18_Морозко
09:22
rus_19_Баба-Яга
19:29
rus_20_Кащей Бессмертный
09:34
rus_21_По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре
13:16
rus_22_Сивка-Бурка
13:33
rus_23_Золотая рыбка
08:45
rus_24_Гуси-лебеди
09:30
rus_25_Крошечка-Хаврошечка
11:20
rus_26_Царевна Несмеяна
06:00
rus_27_Снегурочка
27:57
rus_28_Василиса Прекрасная
19:02
rus_29_Сказка про Илью Муромца и Соловья-разбойника
23:00
rus_30_Летучий корабль
05:56
rus_31_Никита Кожемяка
24:05
rus_32_Иван - крестьянский сын и Чудо-Юдо
14:12
rus_33_Иван-Царевич и железный волк
14:00
rus_34_Лягушка-путешественница
1:21:40
rus_35_Аленький цветочек
Сказки острова Ланка
00:16
sol_01_Сказки острова Ланка
13:28
sol_02_Лучезарный остров
17:16
sol_03_Король-лев
16:28
sol_04_Принц Виджайя
11:54
sol_05_Потомки праотца льва
13:46
sol_06_Сказка о золотом лотосе
09:01
sol_07_Дочь магараджи
10:02
sol_08_Перстень магараджи
16:40
sol_09_Царственная цветочница
18:42
sol_10_Четыре совета
15:37
sol_11_Царь Гонда в подземном царстве
11:25
sol_12_Купец и царь
06:23
sol_13_Три здоровых лапы
09:22
sol_14_Сказка о мёртвом слоне
06:15
sol_15_Мудрая собака
04:59
sol_16_Тринадцатый слон
10:17
sol_17_Как шакал спас принца
07:14
sol_18_Водный змей
04:41
sol_19_Отчего кобра не терпит палангу
09:37
sol_20_Погонщик слонов и страшный ракшас
05:16
sol_21_Крокодильи слёзы
08:18
sol_22_Попугай
16:26
sol_23_Раджа и обезьяна
06:15
sol_24_Глупый раджа
09:21
sol_25_Сила слов
12:23
sol_26_Сказка о двух братьях
18:13
sol_27_Счастливая звезда
07:12
sol_28_Находчивая жена
07:31
sol_29_Сказка о дружбе
15:09
sol_30_Царевна из пещеры
30:35
sol_31_О царевне, красивой и мудрой
25:44
sol_32_Чудесный подарок
09:12
sol_33_Невеста, сотканная из лунного света
24:12
sol_34_Царевич - черепаха
21:53
sol_35_Птица молодости
17:48
sol_36_Седьмая принцесса
16:39
sol_37_Разбойник и царь
Сказки сельвы.Анаконда
00:17
ssa_01_Сказки сельвы
1:24:41
ssa_02_Анаконда
43:37
ssa_03_Возвращение Анаконды
14:45
ssa_04_Ленивая пчела
20:06
ssa_05_Война крокодилов
13:25
ssa_06_Плешивый попугай
13:41
ssa_07_Царица ягуаров
25:27
ssa_08_Пернатый олень
25:42
ssa_09_Золоторогий бык
18:16
ssa_10_Семнадцать
11:12
ssa_11_Гигантская черепаха
18:21
ssa_12_Волшебная сила
07:43
ssa_13_Хитрая обезьяна
06:38
ssa_14_Царица вод
09:32
ssa_15_Донна Элена
14:38
ssa_16_Слепая лань
13:24
ssa_17_Лунная кровь
15:33
ssa_18_Целитель
10:01
ssa_19_Чулки фламинго
09:37
ssa_20_Скорпион и Кибунго
05:31
ssa_21_Каипора
09:40
ssa_22_Букашки
27:30
ssa_23_Переправа через Ябебири
14:36
ssa_24_Дикий мёд
12:16
ssa_25_Смерть человека
12:20
ssa_26_Подушка
10:28
ssa_27_Однорогий дьявол
Сказки эллинов.Мифы Древней Греции
00:21
mdg_01_Сказки эллинов
23:11
mdg_02_Подвиги Геракла. Детство Геракла
14:06
mdg_03_Подвиги Геракла. Юность Геракла
18:04
mdg_04_Подвиги Геракла. Первый подвиг Геракла
11:28
mdg_05_Подвиги Геракла. Второй подвиг Геракла
14:22
mdg_06_Подвиги Геракла. Третий подвиг Геракла
18:50
mdg_07_Подвиги Геракла. Четвертый подвиг Геракла
12:31
mdg_08_Подвиги Геракла. Пятый подвиг Геракла
11:57
mdg_09_Подвиги Геракла. Шестой подвиг Геракла
08:16
mdg_10_Подвиги Геракла. Седьмой подвиг Геракла
09:22
mdg_11_Подвиги Геракла. Восьмой подвиг Геракла
09:41
mdg_12_Подвиги Геракла. Девятый подвиг Геракла
10:04
mdg_13_Подвиги Геракла. Десятый подвиг Геракла
13:42
mdg_14_Подвиги Геракла. Одиннадцатый подвиг Геракла
14:26
mdg_15_Подвиги Геракла. Двенадцатый подвиг Геракла
20:00
mdg_16_Язон и аргонавты. Золотое руно
44:50
mdg_17_Язон и аргонавты. Аргонавты
22:18
mdg_18_Язон и аргонавты. На берегах Колхиды
17:30
mdg_19_Язон и аргонавты. Похищение золотого руна
16:42
mdg_20_Язон и аргонавты. Язон и Медея
15:23
mdg_21_Язон и аргонавты. Изгнание Язона
27:24
mdg_22_Странствия Одиссея. Падение Трои
26:37
mdg_23_Странствия Одиссея. В пещере Циклопа
14:10
mdg_24_Странствия Одиссея. Дар повелителя ветров
21:17
mdg_25_Странствия Одиссея. Волшебный остров Эя
17:21
mdg_26_Странствия Одиссея. Обитель мертвых
16:23
mdg_27_Странствия Одиссея. Остров сирен
28:16
mdg_28_Странствия Одиссея. Быки Гелиоса
18:43
mdg_29_Странствия Одиссея. Гнев Посейдона
20:18
mdg_30_Странствия Одиссея. Во дворце Алкеноя
19:17
mdg_31_Странствия Одиссея. Возвращение на Итаку
16:12
mdg_32_Странствия Одиссея. Женихи Пенелопы
30:07
mdg_33_Странствия Одиссея. Месть Одиссея
12:05
mdg_34_Странствия Одиссея. Новые странствия
38:46
mdg_35_Подвиги Персея
Татарские сказки
00:17
tts_01_Татарские сказки
20:25
tts_02_Сылу-краса - серебряная коса
21:48
tts_03_Три волшебных пёрышка
32:45
tts_04_Белогривка
23:49
tts_05_Сказка о шайтане и его дочери
32:38
tts_06_Толкователь сновидений
11:51
tts_07_Жадность и щедрость
19:39
tts_08_Джигит и хитрый бай
19:02
tts_09_Зухра
34:21
tts_10_Алмай-батыр и Сандугач
06:06
tts_11_Рогатый падишах
25:57
tts_12_Сорок братьев
58:46
tts_13_Дутан-батыр
02:37
tts_14_Шурале
09:11
tts_15_Находчивый Гульназек
11:01
tts_16_Гульчечек
1:14:21
tts_17_Тан-батыр
29:26
tts_18_Алмапша
57:46
tts_19_Золотая птица
15:55
tts_20_Змеиный шах
30:34
tts_21_Рубашка из цветов
13:06
tts_22_Камыр-батыр
53:20
tts_23_Голуби-чародеи
08:24
tts_24_Горе
16:08
tts_25_Соломторхан
38:18
tts_26_Джигит и служанка
06:21
tts_27_Убыр-Таз
10:17
tts_28_Когда кукушка закукует
30:44
tts_29_Турай-батыр и хан подземного царства
08:13
tts_30_Победитель дивов
32:34
tts_31_Сказка о жене падишаха и Алтынчеч
41:51
tts_32_Одиннадцатый сын Ахмет
16:43
tts_33_Девять Тукылдыков и один Мимылдык
46:11
tts_34_Сказка о младшем принце и белом волке
Украинские сказки
00:22
uks_01_Украинские сказки
06:24
uks_02_Жил-был пёс
29:16
uks_03_Катигорошек
39:27
uks_04_Про богатыря Сверхдуба
21:03
uks_05_Золотая черевичка
20:32
uks_06_Иван Найда
21:26
uks_07_Мужик болтанский, богатырь бусурманский
22:22
uks_08_Богатырь Дымко и богатырь Андрушко
17:43
uks_09_Про бедного парубка и царевну
27:38
uks_10_Яйцо-райцо
39:34
uks_11_Брат Иванко и сестра Марьянка
31:39
uks_12_Чёрт-змей и запроданные дети
09:06
uks_13_Парубок и сундук-самолет
10:52
uks_14_Жена с крыльями
15:52
uks_15_Три брата
24:40
uks_16_Про боготыря Буха Копытовича
20:33
uks_17_Три брата и многоглавые змеи
10:23
uks_18_Волк и святой Юрий
18:23
uks_19_Холод, Голод и Засуха
15:59
uks_20_Костынин сын
06:48
uks_21_Как чобанёнок на царевне женился
22:01
uks_22_Ох
23:02
uks_23_Летучий корабль
30:58
uks_24_Иван Иванович
15:20
uks_25_Стрелец-молодец
18:14
uks_26_Волшебный горшочек
42:28
uks_27_Волшебная рубашка
18:16
uks_28_Дедова дочка и золотая яблонька
09:56
uks_29_О царевне, которая смеялась золотом, а плакала серебром
Французские сказки
00:14
frs_01_Французские сказки
46:20
frs_02_Красавица и чудовище
39:08
frs_03_Король Англии и его крестник
19:31
frs_04_Барбовер Зеленая Борода
15:32
frs_05_Принц и конь Байяр
08:08
frs_06_Пастух и королевская дочь
33:36
frs_07_Принцесса Тронколен
21:44
frs_08_Жан - Кривая Ступня
30:50
frs_09_Людуэн и птица Дрейден
13:44
frs_10_Птица, которая вещала правду
14:55
frs_11_Сказка о ловком пастушке
07:31
frs_12_Ночь четырех ненастий
14:16
frs_13_Принц и дочь людоеда
10:50
frs_14_Маленькие человечки
11:59
frs_15_Принцесса Дангобер
16:01
frs_16_Королевский баран
13:41
frs_17_Сказка о Синей Бороде
29:16
frs_18_Голубой хохолок
15:50
frs_19_Куртийон-Куртийет
20:46
frs_20_Испанская принцесса
15:33
frs_21_Принцесса-мышка
40:00
frs_22_Кошенар и Тюркен
14:54
frs_23_Ясная заря с золотыми волосами
22:09
frs_24_Белый олень
30:06
frs_25_Принцесса Тройоль
19:30
frs_26_Принц-жаба
22:04
frs_27_Грейс и Дерек
23:25
frs_28_Принцесса-кошка
29:00
frs_29_Фраголетта
35:52
frs_30_Зелёная змея
1:02:51
frs_31_Сила пощечин
1:06:06
frs_32_Голубая птица
1:09:56
frs_33_Ивон и Финетта
22:17
frs_34_Золотой драгун
21:43
frs_35_Замок дьявола
05:37
frs_36_Фирозет
11:34
frs_37_Грот феи
37:28
frs_38_Златовласка
39:42
frs_39_Вострушка
26:26
frs_40_Король-ворон
25:08
frs_41_Солнышко
05:49
frs_42_Тринадцать мух
11:03
frs_43_Тайна Белого волка
Японские сказки
00:23
jps_01_Японские сказки
1:34:50
jps_02_Золотая гора
17:20
jps_03_Воробышек без язычка
20:12
jps_04_Царство обезьян
12:56
jps_05_Гомбэй-птицелов
34:48
jps_06_Брат и сестра
21:26
jps_07_Чародей поневоле
12:24
jps_08_Три связки соломы
13:27
jps_09_Земляника под снегом
17:47
jps_10_Бамбук до самого неба
13:34
jps_11_Незадачливый ротозей
26:51
jps_12_Флейтист Санта
08:21
jps_13_Мышиное сумо
15:34
jps_14_Старикам ума не занимать
18:44
jps_15_Три силача
12:34
jps_16_Ямори
26:28
jps_17_Пепельник
17:00
jps_18_Остров людоедов
18:43
jps_19_Момотаро
09:21
jps_20_Страна дураков
35:15
jps_21_Рокуро-Куби
16:42
jps_22_Огневой Таро
14:54
jps_23_Плотник и демон Онироку
16:27
jps_24_Дурак Ётару
07:04
jps_25_Енот-оборотень
32:24
jps_26_Сражение обезьяны с крабом
08:12
jps_27_Корабль-призрак
16:56
jps_28_Иссумбоси
21:28
jps_29_Медуза и обезьяна
11:24
jps_30_Два старика и бесы
17:21
jps_31_Слуга дракона
18:34
jps_32_Зеркало
27:02
jps_33_Волшебный оби
18:04
jps_34_Рыбак Урасима
Для детей и Аудиосказки

Сказки народов мира читает Олег Исаев

Сказки народов мира
Время звучания: 163:35:35
Добавлена: 8 октября 2023
Сказки из разных уголков мира - это произведения, созданные различными народами специально для детей. Они придают полноту миру ребенка, наполняя его удивительными приключениями, яркими персонажами и уникальной мудростью народа. В этих рассказах дети найдут множество увлекательных историй, которые разовьют их воображение, пробудят интерес к разнообразию мира и внушат желание исследовать новые места. Сказки из разных культур также помогут понять народные традиции и поощрят толерантное отношение к поступкам других людей.

Содержание:
01. Английские сказки.
02. Армянские сказки.
03. Белорусские сказки.
04. Китайские сказки.
05. Персидские сказки.
06. Русские сказки.
07. Сказки острова Ланка.
08. Сказки сельвы. Анаконда.
09. Сказки эллинов. Мифы Древней Греции.
10. Татарские сказки.
11. Украинские сказки.
12. Французские сказки.
13. Японские сказки.
Рекомендации
Тень
Тень
Совушка Сонюшка
Лиса и журавль
Лиса и журавль
Филинкова
Хитрый козёл
Хитрый козёл
Филинкова
Дволец
Дволец
Павел Вайнштейн
Катерина Сычёва
Привет! Я - Грыся, говорящая кошка
Привет! Я - Грыся, говорящая кошка
Екатерина Осоченко
Екатерина Осоченко
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Комментарии 6
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+9
Игорь 11 октября 2023 #
Отличное исполнение!!
+9
Игорь 17 октября 2023 #
Чуть не на детсадовском горшке зачитывался сборниками норвежских,турецких, грузинских сказок
до сих пор храню
+8
Mr.Pickles 30 октября 2023 #
Очень интересная книга
+2
☺️ ✨ 4 февраля в 19:58 #
Просто афигенная аудиокнига
+1
Герман Макеев 4 мая в 09:55 #
У Олега Исаева просто волшебный голос. Прямо идеален для сказок.
0
Степан Аркадьевич 5 мая в 08:46 #
Да
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