Аудиокниги слушать онлайн

Цикл «Сундук со сказками»13 книг
Открываем для детей волшебный сундук, в котором находится очень много сказок. Аж 15 аудиокниг!!! Вы любите ходить в гости? Я приглашаю вас в гости к сказкам. Мир волшебных историй раскроется перед вами. Все сказки разные, среди них есть и грустные, и весёлые, и поучительные, и таинственные и даже...
Открываем волшебный сундук со сказками. Что там у нас? Петр Ершов — Конек-горбунок!
Русские народные сказки.
01. По щучьему веленью
02. Окаменелое царство
03. Два Ивана, солдатских сына
04. Иван царевич и серый волк
05. Сказка о молодильных яблоках
06. Чудесная рубашка
07. Финист ясный сокол
08. Морозко
09. Заколдованная королева
10. Поди туда — не знаю куда, принеси то...
Владимир Одоевский
01. Мороз Иванович
02. Городок в табакерке
03. Индийская сказка о четырех глухих
Сказки старой Европы.
01. Слуга-волшебник
02. Правдивец и лжец
03. Оборотень
04. Три собаки
05. Бедный чёрт
06. Хромой пёс
Эдуард Рене Лабулэ де Лефевр.
01. Как петушок попал на крышу
02. Пальчик
03. Зербино нелюдим
1000 и одна ночь
01. Синдбад-мореход
02. Али-Баба и сорок разбойников
03. Волшебная лампа Аладдина
Михаил Салтыков-Щедрин. Сказки.
01. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
02. Коняга
03. Дикий помещик
04. Премудрый пескарь
05. Самоотверженный заяц
06. Медведь на воеводстве
07. Орел-меценат
08. Обманщик-газетчик и легковерный читатель
09. Карась-идеалист
10. Верный...
Русские народные сказки — 2
01. Емеля-дурак
02. Елена Премудрая
03. Сказка о молодце-удальце
04. Несмеяна-царевна
05. Ночные пляски
06. Рога
07. Царевна-лягушка
08. Семь Симионов
09. Жар-птица и Василиса-царевна
10. Сивко-Бурко
11. Три царства
12. Морской царь и Василиса-премудрая
13....
Александр Пушкин.
01. Сказка о попе и работнике его Балде
02. Сказка о рыбаке и рыбке
03. Сказка о царе Салтане
04. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
05. Сказка о золотом петушке
Ганс Христиан Андерсен.
01. Соловей
02. Огниво
03. Дюймовочка
04. Стойкий оловянный солдатик
05. Дикие лебеди
Приятно провести вечер с книгой, а особенно если это аудиокнига. Но еще лучше, если это целый сундук, и он под завязку набит сказками. Сейчас целый мир раскроется перед вами. Слушать онлайн сказки будет очень приятно и познавательно. Итак, перед вами четыре сказки. В первой вы полетите вместе с...
Сказки Деда Мороза.
01. Владимир Одоевский — Мороз Иванович
02. Владимир Даль — Девочка-снегурочка
03. Михаил Михайлов — Два мороза
04. Михаил Михайлов — Морозко
Шарль Перро.
01. Золушка
02. Подарки феи
03. Спящая красавица
04. Кот в сапогах
Антоний Погорельский.
01. Черная курица,...