Аудиокниги слушать онлайн

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Сундук со сказками. Вильгельм Гауф
1. Сундук со сказками. Вильгельм Гауф
Для детей и Аудиосказки
Открываем для детей волшебный сундук, в котором находится очень много сказок. Аж 15 аудиокниг!!! Вы любите ходить в гости? Я приглашаю вас в гости к сказкам. Мир волшебных историй раскроется перед вами. Все сказки разные, среди них есть и грустные, и весёлые, и поучительные, и таинственные и даже...
Читают Елена Соловьева, Роман Бортник
1 час 46 минут
15 470 2 21
Сундук со сказками. Петр Ершов
2. Сундук со сказками. Петр Ершов
Для детей и Аудиосказки
Открываем волшебный сундук со сказками. Что там у нас? Петр Ершов — Конек-горбунок!
Читает Олег Анофриев
2 часа 12 минут
12 267 1 14
Сундук со сказками. Русские народные сказки
3. Сундук со сказками. Русские народные сказки
Для детей и Аудиосказки
Русские народные сказки. 01. По щучьему веленью 02. Окаменелое царство 03. Два Ивана, солдатских сына 04. Иван царевич и серый волк 05. Сказка о молодильных яблоках 06. Чудесная рубашка 07. Финист ясный сокол 08. Морозко 09. Заколдованная королева 10. Поди туда — не знаю куда, принеси то...
Читают Дмитрий Полонский, Елена Соловьева
3 часа 37 минут
25 391 5 27
Сундук со сказками. Владимир Одоевский
4. Сундук со сказками. Владимир Одоевский
Для детей и Аудиосказки
Владимир Одоевский 01. Мороз Иванович 02. Городок в табакерке 03. Индийская сказка о четырех глухих
Читает Александр Бордуков
47 минут
11 796 2 12
Сундук со сказками. Сказки старой Европы
5. Сундук со сказками. Сказки старой Европы
Для детей и Аудиосказки
Сказки старой Европы. 01. Слуга-волшебник 02. Правдивец и лжец 03. Оборотень 04. Три собаки 05. Бедный чёрт 06. Хромой пёс
Читает Всеволод Кузнецов
2 часа 25 минут
29 682 3 38
Сундук со сказками. Эдуард Лабулэ
6. Сундук со сказками. Эдуард Лабулэ
Для детей и Аудиосказки
Эдуард Рене Лабулэ де Лефевр. 01. Как петушок попал на крышу 02. Пальчик 03. Зербино нелюдим
Читают Елена Соловьева, Всеволод Кузнецов
2 часа 30 минут
11 872 3 15
Сундук со сказками. 1000 и одна ночь
7. Сундук со сказками. 1000 и одна ночь
Для детей и Аудиосказки
1000 и одна ночь 01. Синдбад-мореход 02. Али-Баба и сорок разбойников 03. Волшебная лампа Аладдина
Читают Вячеслав Гришечкин, Роман Бортник
2 часа 34 минуты
16 749 5 25
Сундук со сказками. Михаил Салтыков-Щедрин
8. Сундук со сказками. Михаил Салтыков-Щедрин
Для детей и Аудиосказки
Михаил Салтыков-Щедрин. Сказки. 01. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 02. Коняга 03. Дикий помещик 04. Премудрый пескарь 05. Самоотверженный заяц 06. Медведь на воеводстве 07. Орел-меценат 08. Обманщик-газетчик и легковерный читатель 09. Карась-идеалист 10. Верный...
Читает Александр Клюквин
3 часа 47 минут
24 781 3 32
Сундук со сказками. Русские народные сказки - 2
9. Сундук со сказками. Русские народные сказки - 2
Для детей и Аудиосказки
Русские народные сказки — 2 01. Емеля-дурак 02. Елена Премудрая 03. Сказка о молодце-удальце 04. Несмеяна-царевна 05. Ночные пляски 06. Рога 07. Царевна-лягушка 08. Семь Симионов 09. Жар-птица и Василиса-царевна 10. Сивко-Бурко 11. Три царства 12. Морской царь и Василиса-премудрая 13....
Читает Вениамин Смехов
2 часа 16 минут
16 243 1 20
Сундук со сказками. Александр Пушкин
10. Сундук со сказками. Александр Пушкин
Для детей и Аудиосказки
Александр Пушкин. 01. Сказка о попе и работнике его Балде 02. Сказка о рыбаке и рыбке 03. Сказка о царе Салтане 04. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 05. Сказка о золотом петушке
Читают Вениамин Смехов, Александр Клюквин
1 час 28 минут
25 700 3 49
Сундук со сказками. Ганс Христиан Андерсен
11. Сундук со сказками. Ганс Христиан Андерсен
Для детей и Аудиосказки
Ганс Христиан Андерсен. 01. Соловей 02. Огниво 03. Дюймовочка 04. Стойкий оловянный солдатик 05. Дикие лебеди
Читают Борис Плотников, Дмитрий Полонский
2 часа 33 минуты
15 454 16
Сундук со сказками. Всеволод Гаршин
12. Сундук со сказками. Всеволод Гаршин
Для детей и Аудиосказки
Приятно провести вечер с книгой, а особенно если это аудиокнига. Но еще лучше, если это целый сундук, и он под завязку набит сказками. Сейчас целый мир раскроется перед вами. Слушать онлайн сказки будет очень приятно и познавательно. Итак, перед вами четыре сказки. В первой вы полетите вместе с...
Читает Александр Бордуков
1 час 15 минут
8 759 14
Сундук со сказками
13. Сундук со сказками
Для детей и Аудиосказки
Сказки Деда Мороза. 01. Владимир Одоевский — Мороз Иванович 02. Владимир Даль — Девочка-снегурочка 03. Михаил Михайлов — Два мороза 04. Михаил Михайлов — Морозко Шарль Перро. 01. Золушка 02. Подарки феи 03. Спящая красавица 04. Кот в сапогах Антоний Погорельский. 01. Черная курица,...
Читает Елена Соловьева
3 часа 20 минут
13 321 4 15
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